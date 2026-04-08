Üye Girişi
Son Dakika Logo

E-İmza Sisteminde Güvenlik Açığı: Kamu Çalışanlarının E-Devlet Hesapları Risk Altında

08.04.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki bir davada Ulaş Yılmaz'ın avukatı, e-imza sisteminde tespit edilen güvenlik açığını gündeme getirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen rapora göre, açığın kamu çalışanlarının e-Devlet hesaplarına erişimini tehlikeye atabileceği belirtildi. TÜBİTAK ve BTK'ya bildirim yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından açılan davada yargılanan Ulaş Yılmaz'ın avukatı Hüseyin Ersöz, veri sızıntısı iddialarını incelemek için Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Tuna Tuğcu ve Prof. Cem Ersoy'dan bilimsel mütalaa talep etti. Hazırlanan raporda, Prof. Tuğcu e-imza sisteminde önemli bir güvenlik açığı tespit etti ve bu açığın kamu kurumlarında kullanılan e-imza aracılığıyla tüm kamu çalışanlarının e-Devlet hesaplarına erişilerek banka hesaplarına kadar ulaşılmasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

Avukat Ersöz, bu güvenlik açığını TÜBİTAK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na resmi olarak iletti. Raporda, TÜBİTAK sunucusunun HTTPS'ye geçiş yapmasının olumlu olduğu, ancak HTTP erişiminin hâlâ açık tutulmasının güvenlik zafiyeti oluşturduğu ve e-imza kullanımında risk doğurduğu vurgulandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere hazırlanan rapor sürecinde ortaya çıkan bu durum, 27 Mart'ta ilgili kurumlara bildirildi ve BTK konuyu Siber Güvenlik Başkanlığı'na sevk etti.

Uzmanlar, açığın giderilmesi için sistemin geçici olarak devre dışı bırakılmasının gerekebileceğini, bu durumun e-imza hizmetlerinin bir süre kullanılamamasına ve çok sayıda kişinin etkilenmesine yol açabileceğini belirtiyor. Raporda, katmanlı savunma modelinin uygulanması ve TÜBİTAK/KamuSM, EBYS yazılım firmaları ile kurum BT birimlerinin koordineli çalışmasının riskleri gidermek için gerekli olduğu ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, İstanbul, E-Devlet, Güvenlik, Tübitak, Güncel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:14:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.