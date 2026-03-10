e-Nabız'da Yeni Özellik: İlacım Nerede? - Son Dakika
e-Nabız'da Yeni Özellik: İlacım Nerede?

10.03.2026 10:56
Vatandaşlar, e-Nabız ile reçete edilen ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu öğrenebilecek.

1- Reçetedeki ilacın hangi eczanede olduğu artık e-Nabız'da

Sağlık Bakanlığınca e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliğiyle, vatandaşlar reçete edilen ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde öğrenebilecek

Vatandaşlar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi, "nöbetçi eczane" seçimi yaparak da sorgulayabilecek

(Duygu Yener/Ankara)

2- Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için gelen öneriler "milli yapay zeka" ile analiz edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Yapay Zeka Eylem Planı"nı daha önce Kanada'nın uyguladığı "toplumsal katılım" ve "ortak akıl" vizyonuyla şekillendirirken vatandaşlardan gelen öneriler yerli yapay zeka dil modeli "BİLGE" tarafından incelenecek

"Toplumsal katılım" modeliyle strateji belgesi sadece teknokratik bir metin olmaktan çıkıp, tüm toplum tarafından benimsenen ve uygulanan bir yol haritasına dönüşecek"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Ormanların bakımı ve gençleştirilmesine geçen yıl 2,3 milyar lira harcandı

Orman Genel Müdürlüğü, bu faaliyetler için 2025'te yaklaşık 738 bin hektarlık alanda çalışma yürütürken 3 bin 224 orman yangınına da müdahale etti

Geçen yıl 90 milyon 320 bin fidan üretimi gerçekleştirilirken okullara, üniversitelere, askeri birliklere, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara yaklaşık 13,8 milyon bedelsiz fidan dağıtıldı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Tarım ve Orman Bakanlığından "akıllı tarım" odaklı projelere hibe desteği

Bakanlık tarafından, bilişim sistemleri ve eğitimleri konusunda bugüne kadar 362 projeye 65,3 milyon lira hibe desteği verilirken, bu desteklerle 145,6 milyon liralık yatırım yapıldı

Akıllı tarım uygulamasına yönelik yatırım yapan üreticilere verilen hibe desteği oranı, bu yıldan itibaren yüzde 50 ila 70 olarak uygulanacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor

İŞKUR ile SYDV'ler işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal yardım alan 21 bin 714 kişi geçen yıl işe yerleştirildi

Sosyal yardım yararlanıcısı 8 bin 813 kişi toplum yararına programlarda istihdam edilirken, 2 bin 131 kişinin de meslek edindirme kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilmeleri sayesinde mesleki deneyim kazanmaları sağlandı

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

6- THK Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı için İHA eğitimleri verecek

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er:

"Milli Tarım Hamlemize önemli teknolojik ivme kazandıracak protokol kapsamında, İHA kullanım eğitimlerinin planlanması ve bizzat gerçekleştirilmesi sorumluluğunu, alanında öncü kurum olarak biz üstleniyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Telefonun macerası 150 yılda sesli iletişimden ekranın hakimiyetine evrildi

Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında 10 Mart 1876'da Boston'da yapılan ilk telefon görüşmesi ile başlayan telefonun macerası bugün akıllı ekranların hakimiyetine evrildi

Dünya genelindeki mobil telefon kullanıcı sayısı 5,78 milyara ulaşırken, bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine denk geliyor

İnternet kullanıcıları, her gün ortalama 6 saat 43 dakikayı internete bağlı olarak geçiriyor. Bu sürenin cihazlara göre dağılımına bakıldığında mobil cihazlar günlük ortalama 4 saat 2 dakika ile zirvede yer alıyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Grafikli)

8- Körfez'deki çatışma enerji fiyatları ve küresel piyasaları tehdit ediyor

Küresel petrol ve doğal gaz rezervlerinin merkezindeki Körfez'de arz güvenliği endişeleri devam ediyor

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener: "Petrol fiyatları savaş öncesindeki ortalama 63-65 dolar bandından dün 120 dolara kadar yaklaştı"

"Trump'ın savaşın erken bitebileceğine ilişkin söylemleri ise bugün fiyatların geri çekilmesine sebep oldu"

(Murat Temizer-Ebru Şengül Cevrioğlu-Zeynep Duyar/Ankara)

9- Orta Doğu'daki gerilimle yükselen petrol fiyatları, ABD'de benzin fiyatlarını yukarı çekti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki arz güvenliği endişeleriyle Brent petrol 100 dolar eşiğinin üzerini görürken, ABD'de benzin fiyatları son bir haftada yüzde 16 arttı

Çatışmaların uzaması halinde enerji maliyetlerindeki yükselişin nakliye ve üretim giderleri üzerinden genel fiyat seviyelerine yansımasından ve enflasyonu körüklemesinden endişe duyuluyor

(Dilara Zengin-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington-New York)

10- Akkuyu NGS Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek

Akkuyu NGS, tam kapasiteyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün: "Akkuyu yalnızca yeni bir elektrik üretim tesisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir altyapı yatırımıdır"

(Duygu Alhan/Mersin)

11- ABD'li David, eşine verdiği sözü tutmak için 83 yaşında umre yapıp hicret yürüyüşüne katıldı

ABD'de sonradan Müslüman olan 83 yaşındaki David Noble, vefat eden eşine verdiği sözü yerine getirmek için umre yapıp hicret yürüyüşüne katıldı

David Noble: "Mekke'ye ve Medine'ye gitmek ve Allah'a, İslam ile ilgili gerçekten ciddi olduğumu göstermek istiyorum. Böylece ahirette eşimle birlikte olabilirim"

Üvey babasının yolculuğunu kayda alan ABD'li Müslüman yönetmen Mustafa Davis: "Bana David ile ikimizin de Müslüman olacağını ve Kabe'nin etrafında kol kola yürüyüp birlikte tavaf edeceğimizi, hatta Mekke'den Medine'ye giden hicret yolunda birlikte yürüyeceğimizi söyleseydiniz, size 'Delirdiniz mi?' derdim"

(Esra Hacioğlu/Medine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Haliç'e hakim konumuyla İstanbul'un siluetinde öne çıkan eser: Yavuz Sultan Selim Camisi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan ve İstanbul siluetinde dikkati çeken konumuyla öne çıkan Yavuz Sultan Selim Camisi, Osmanlı klasik mimarisinin erken dönem örnekleri arasında yer alıyor

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı: "Sade, minimalist, daha çok işlev ve fonksiyonun önemli olduğu bir Osmanlı camisi olarak Yavuz Sultan Selim Camisi, hem etrafında bulunan mahalleyle ve yollarla doğal bir ilişkisi olan hem de manzaraya ve İstanbul siluetine hakim bir noktada özenle yapılan, bir klasik döneme yakınlaşan cami türüdür"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Ankara Tava

Ankara'nın coğrafi işaret tescilli, ismiyle müsemma lezzetlerinden Ankara tava, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Taş köfte

Iğdır'ın öne çıkan yemeklerinden olan ve 2017'de coğrafi işaret alan taş köfte, özel günlerde sofralara lezzet katıyor

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Avrupa'nın 6 eğitici merkezinden biri seçildi

Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Alper Ötünçtemur: "Avrupa'dan ve birçok ülkeden uzmanlar eğitim almak için buraya gelecek. Bu gelişme Türkiye'nin ve hastanenin uluslararası tanınırlığının artmasına katkı sağlayacak"

Üroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gökhan Çulha: "Artık dünyanın dört bir yanından gelebilecek meslektaşlarımıza eğitim verebilecek, tüm ameliyatlarla, araştırmalarla, ürodinami gibi yardımcı tanı testleriyle eğitebilecek bir oluşum içerisindeyiz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Ziyarete gittiği atölyede tinerin alev alması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 17 kez ameliyat masasına yatan lise öğrencisi Ökkeş Can Baykuş, zorlu yoğun bakım sürecini geride bırakarak hayata tutundu

Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Erkılıç: "Yüzde 75 yanık majör bir yanıktır ve hayatta kalma oranı oldukça düşüktür. Türkiye'de vücudunun yüzde 70'inden fazlası yanmış olup hayatta kalabilen hasta sayısı oldukça azdır"

(Beyza Kaynarpunar/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA

