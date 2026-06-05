e-Rehberlik Sistemi ile Meslek Seçimine Destek - Son Dakika
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e-Rehberlik Sistemi ile Meslek Seçimine Destek

05.06.2026 14:28
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Gençlik Bakanlığı, e-Rehberlik Sistemi ile öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı oluyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, meslek seçimi aşamasındaki öğrencilere yardımcı olmak ve yeteneklerine en uygun mesleği seçmelerini desteklemek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdi. e-Devlet'te yer alan e-Rehberlik Sistemi ile üniversite tercihi yapacak öğrenciler ve kariyer planlaması konusunda kararsız kalan gençlerin kişilik özelliklerinden ilgi alanlarına, kadar birçok farklı alanda analiz yapılıyor ve hangi mesleğe yatkın oldukları belirleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-Rehberlik Sistemi'ni erişime açtı. e-Devlet üzerinden giriş yapılan sistem, gençlerin kişilik özelliklerinden ilgi alanlarına, yeteneklerinden mesleki eğilimlerine kadar birçok farklı alanda analiz yapıyor. Böylece gençler hem kendilerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de hangi alanlara yatkın olduklarını anlayabiliyor. Sistem içerisinde yer alan testler sayesinde gençler; kişilik yapılarını, ilgi duydukları alanları, güçlü yönlerini, mesleki becerilerini öğrenebiliyor. e-Rehberlik Sistemi, gençlere seçmesi gereken mesleği sunmak yerine kişisel özelliklerine göre hangi alanlarda daha başarılı ve mutlu olabileceğine dair yol gösterici analiz rapor sunuyor.

5 FARKLI ÖLÇME TESTİ

e-Rehberlik Sistemi'nde; Kişilik, İlgi, Yetenek, Mesleki Beceri, Mesleki Değer olmak üzere 5 farklı ölçme testi bulunuyor. Gençler, bu testleri yanıtladıktan sonra kendilerine özel oluşturulan değerlendirme sonuçlarına ulaşabiliyor. 15-29 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlanan e-Rehberlik Sistemi, özellikle üniversite tercihi yapacak öğrenciler, kariyer planlaması konusunda kararsız kalan gençler ve kendini daha iyi tanımak isteyenler için önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor. Gençlerin ilgi alanları ve hedeflerinin zamanla değişebileceği gerekçesiyle sistemde yer alan ölçme araçları yılda 2 kez kullanılabiliyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Gençlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-Rehberlik Sistemi ile Meslek Seçimine Destek - Son Dakika

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