E-ticarette kışlık çocuk giyimi satışı geçen yıla göre iki kata yakın arttı

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tüketicilerin hem kışlık kıyafetlerini hem de konservelerini internet üzerinden almaya yönelmesi e-ticaret sitelerinde hareketliliğe yol açtı.

TOBB e-Ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, AA muhabirine, e-ticaret sektörünün özellikle Kovid-19 salgını sonrası yakaladığı ivmeyi her geçen yıl artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Tüketicilerin internette kendilerine sunulan binlerce mağaza ve milyonlarca ürün arasından iş yerlerinin veya evlerinin rahatlığında mevsim ihtiyaçlarına uygun alışveriş yapabildiklerine dikkati çeken Çiğdemli, özellikle tatil dönemleri, özel gün ve haftalar, indirim kampanyalarının yoğun olduğu süreçlerde e-ticarete ilginin daha da arttığını bildirdi.

Çiğdemli, "Mevsimsel olarak ürünlere talep artıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla tüketici talebi doğal olarak özellikle kış koşullarına uygun kaban, mont, bot, kazak gibi ürünlere yöneldi. Bunların yanı sıra kışlık hazırlığı yapmayanlar tarafından turşu, ev yapımı konserve gibi ürünler tercih ediliyor." dedi.

Domates konservesine talep yoğun

e-Ticaret sitelerinin ev hanımları için yeni bir iş kapısı haline geldiğine işaret eden Çiğdemli, şöyle konuştu:

"Havaların soğuması ve kışlık gıda hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte konserve, turşu ve salamura ürünlerinin e-ticaret satışlarında belirgin hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Ev yapımı ürünlere talep çok fazla. Kış dönemlerinde domates ve sebze konserveleri yapan ev hanımları, ürünlerini e-ticaret sitelerindeki dükkanlarında satışa sundular. En fazla domates konservesine talep bulunuyor. Konservesini evde yapmayı tercih edenler de çeşitli boylarda kavanoz ve kapak almayı tercih ediyor. Turşu ve salamura yapraklara da yoğun talep var."

Söz konusu ürünlerin küçük, orta ve büyük boylarda satışa sunulduğu bilgisini veren Çiğdemli, özellikle ev yapımı konserve ve turşuya yönelik talebin mevsimsel olarak en yoğun olduğu dönemlerden birinin yaşandığını dile getirdi.

Çiğdemli, özellikle kışlık çocuk giyimi ve spor malzemeleri satışlarında da hareketlilik yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgi gören ürünler arasında termal kıyafetler, bot, mont, spor ceketler, eldiven de dikkati çekiyor. Kışlık çocuk giyim ürünlerinde de önemli bir talep artışı var. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu tür ürünlerin satışında iki kata yakın artış gerçekleşti."