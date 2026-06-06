Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › e-YÖKDİL 2026/3 Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?