EASOB Başkanı: Bayram alışverişinde mahalle esnafını tercih edin

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EASOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapacak vatandaşlara merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarıda bulunarak, mahalle esnafından alışveriş yapılmasını önerdi.
Dere, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda piyasadan beklentinin büyük olduğunu, bayram tatilinin de 9 gün olması ve havanın ısınmaya başlamasıyla sektörde hareketlilik beklendiğini ifade etti.
Esnafın bu bayramdan oldukça umutlu olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:
"Bayram alışverişleriyle piyasanın canlanmasını dört gözle bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız da şimdiden bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bakkaldan, büfecisine, kuruyemişçisinden, pastacısına, şekerciden tatlıcıya, kasaptan manava, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, şoförden, otelcisine, pansiyoncusuna tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız müşterisini bekliyor. Bayramda ailesini ve sevdiklerini ziyaret edecek olan, tatil veya memlekete gitme planları yapan vatandaşlarımız alışverişlerini esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak hem ekonomiye katkı koyacak hem de esnaflarımızın yüzünün gülmesine vesile olacaktır."
Dere, şehirler arası yolculuğun artacağını ve Antalya'da piyasanın canlanacağını bildirerek, özellikle yerli turistler için tatil denilince Antalya'nın vazgeçilmez durak noktası olduğunu belirtti.
Bayram alışverişi yaparken dikkatli olunmasını isteyen Dere, "Maalesef sektörde yaşanan fiyat dengesizliği ve giderek artan fiyatlarla birlikte sağlıksız, kalitesiz ve merdiven altı üretim artmış durumda. Bunun dışında bir diğer tehlike de tarihi geçmiş ürünleri indirim adı altında ucuz fiyatlara satışa sunuyorlar. Ucuza alışveriş yapacağım derken sağlığınızı riske atmayınız. Sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda nasıl üretildiği belli olmayan yerler yerine mahallemizin oda üyesi güvenilir esnaf ve sanatkarlarından alışveriş yapınız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › EASOB Başkanı: Bayram alışverişinde mahalle esnafını tercih edin - Son Dakika
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