EasyJet kabin ekibinin Portekiz\'de beş günlük grevi başladı, 443 uçuş iptal edildi

LİZBON, 3 Ekim (Xinhua) -- EasyJet havayolu şirketinin kabin ekibi Portekiz'de cuma günü beş günlük greve başladı. Grev nedeniyle 443 uçuş iptal edildi. Böylelikle havayolunun Lizbon, Porto ve Faro üslerinde planlanan operasyonlarının yaklaşık yüzde 80'i iptal edilmiş oldu.

Ulusal Sivil Havacılık Uçuş Personeli Sendikası yetkilisi Ana Dias, henüz iptal edilmemiş olan uçuşların da grevden etkilenebileceğini, bir kısmınınsa Avrupa'da diğer üslerden getirilecek uçak ve mürettebatla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

EasyJet'ten yapılan açıklamaya göre, grev süresince planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 55'inin aksamadan devam etmesi bekleniyor. Bu uçuşlar, şirketin Portekiz'deki faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan asgari hizmetlerini ve diğer Avrupa üslerinden gelen mürettebat tarafından gerçekleştirilen uçuşları kapsıyor.

EasyJet, diğer Avrupa üslerinden getirilen mürettebatla uçuş yapılmasının "yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere tamamen uygun" olduğunu belirtse de sendika bu uygulamayı tamamen yasadışı olarak nitelendirdi ve konuyu mahkemeye götürebileceklerini açıkladı.

Sendika, grevdeki çalışanların yerine uçuşları gerçekleştirmek üzere Fransa'dan gelen kabin ekiplerinin perşembe günü Porto'ya ulaştığını iddia etti.

Grev, salı gününe kadar sürecek. Grev kararının, uçuş programlarının istikrarı, kıdeme dayalı ücret artışları ve yeni bir işletme sözleşmesi için yürütülen müzakerelerdeki koşullar gibi konulara ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle alındığı belirtildi.

EasyJet kabin ekibi, bir sonraki grevini ise 19-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu.