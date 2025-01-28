EBB Başkanı Ünlüce, Ankara'da Temaslarda Bulundu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Başkent'te, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Ünlüce'ye Başkent'te yaptığı ziyaretlerde EBB Meclis üyesi Çağrı Özeçoğlu eşlik etti.

Ziyaretlerinde ilk olarak Başkan Yavaş ile bir araya gelen Başkan Ünlüce, Türkiye gündemi ve Eskişehir'deki çalışmalarla ilgili Yavaş ile sohbet etti. Ünlüce, ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek Eskişehir'e ilişkin görüş alışverişinde bulundu.