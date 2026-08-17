Ebe ve Hemşireler Yoksulluk Sınırının Altında - Son Dakika
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Ebe ve Hemşireler Yoksulluk Sınırının Altında

Ebe ve Hemşireler Yoksulluk Sınırının Altında
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Sendika, ebe ve hemşirelerin ücretlerinin yetersiz olduğunu ve hukuki mücadele başlattığını belirtti.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, ebe ve hemşirelerin ücretlerinin yoksulluk sınırının altında kaldığını belirterek, "Zam değil, gasbedilen emeğimizin bir kısmını geri veriyorsunuz. Ebe ve hemşirelerin emeği ucuz değildir" dedi. Sendika, ebe ve hemşirelerin taban ödeme katsayısına ilişkin düzenlemeye karşı hukuki mücadele başlattı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, ebe ve hemşirelerin ekonomik haklarına ilişkin açıklama yaptı. Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, ücretlerde yapılan artışların "zam" olarak sunulmasına karşın ebe ve hemşirelerin gelirlerinin yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtti.

Vergi dilimleri, çeşitli kesintiler ve ücret hesaplamasında kullanılan katsayıların gelirleri aşındırdığına dikkati çeken Sigeze, yapılan artışların çalışanların gerçek gelirinde kalıcı bir iyileşme yaratmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın "zamlı maaş" söyleminin sahadaki karşılığının farklı olduğunu belirten Sigeze, şunları kaydetti:

"Bugün ebe ve hemşirelerin aldığı ücret hala yoksulluk sınırının altında. Bir taraftan göstermelik zamlarla kamuoyuna 'iyileştirme yaptık' mesajı verilirken diğer taraftan vergi dilimleri, gelmeyen hasta üzerinden yapılan kesintiler ve ebe-hemşirelerin ücretlerinde yaşanan katsayı adaletsizliği nedeniyle çalışanların eline geçen ücret sürekli eriyor. Kaşıkla veriyor gibi görünüp kepçeyle geri alıyorsunuz. Buna zam diyemeyiz. Zam değil, gasp edilen emeğimizin bir kısmını geri veriyorsunuz."

"NORMAL DOĞUMU DESTEKLİYORSUNUZ AMA EBEYİ GÖRMÜYORSUNUZ"

Melike Sigeze, Sağlık Bakanlığı'nın normal doğumu teşvik eden politikasının en önemli aktörlerinden olan ebelerin çalışma ve ücret koşullarının aynı ölçüde desteklenmediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı normal doğumun en önemli aktörlerinden biri olan ebelerin emeğini ve ekonomik haklarını yok sayıyor. Ebenin mesleki sorumluluğunu artırıp emeğinin karşılığını vermemek, ebelik mesleğini yalnızca söylem düzeyinde desteklemekten öteye geçmemektedir" ifadelerini kullandı.

Ebe ve hemşirelerin ağır iş yükünün yanı sıra performans baskısı ve mobbingle karşı karşıya kaldığını savunan Sigeze, çalışanların üzerine yüklenen sorumlulukların giderek arttığını, buna rağmen emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

Melike Sigeze, gelişmiş ülkelerde bu mesleklerin uzmanlık ve sorumluluklarının daha güçlü biçimde karşılık bulduğunu kaydederek, Türkiye'de ise çalışan sayıları konuşulurken çalışma koşulları ve ekonomik hakların geri planda bırakıldığını ifade etti.

Sigeze, "Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak mevzuatta ebe ve hemşirelerin taban ödemelerine ilişkin 1,30 katsayısıyla sınırlandırılan adaletsiz düzenlemenin değiştirilmesi için hukuki mücadelemizi başlattık. Emeğin ve üstlenilen sorumluluğun karşılığını vermeyen bu düzenlemenin değişmesini istiyoruz. Biz göstermelik zamlar istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz. Ebe ve hemşirelerin aldığı ücret yoksulluk sınırının altında olmamalıdır. Düşük ücret politikalarıyla bu mesleklerin değersizleştirilmesine artık son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebe ve Hemşireler Yoksulluk Sınırının Altında - Son Dakika

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