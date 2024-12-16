Eber Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
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Eber Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor

Eber Gölü'nde kışla birlikte su seviyesinde 15 cm artış yaşandı, adacıklar yeniden görünür oldu.

16.12.2024 17:54
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Eber Gölü'nde su seviyesi artmaya başladı

Kış mevsiminin gelmesi ile gölü besleyen su kaynaklarının önündeki bentlerin kaldırılması su seviyesini arttırmaya başladı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde havaların yağışlı geçmesi ve gölü besleyen bentlerin kaldırılması ile su seviyesinde yaklaşık 15 santimetrelik bir yükseliş yaşanırken, su seviyesinin artması ilke göldeki adacıklarda tekrar ortaya çıkmaya başladı.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde su seviyesi kış mevsiminin gelmesiyle artmaya başladı. Yaz dönemlerinde sıklıkla yangınlarla gündeme gelen gölde aynı zamanda kuraklık nedeniyle de tehlike çanları çalmaya başlamıştı.

Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada, göl ile ilgili sevindirici haberler verdi. Ateş, "Son zamanlarda yapılan çalışmalar ile Eber Gölünü besleyen su kaynaklarının önündeki bentlerin açılmasıyla göldeki su seviyesinde yaklaşık 15 santimetrelik bir yükseliş görüldü. Bu önümüzdeki süreç için yeterli mi? 'Hayır' değil. Eber Gölü'nde 7-8 metrelik derinliği düşündüğümüz de şuanda gölün en derin yerinde yaz döneminde su derinliği 34 santimetreydi, şuan ise 51 santimetrelik bir derinlik var. Bunda sonraki süreçte kanalların önündeki bentler açılmaya devam ederse, çiftlik sahiplerinin kanalları kapatılıp ve Akarçay'ın önünü kesmezler ile suya katkıda bulunur" dedi.

Kaynak: İHA

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