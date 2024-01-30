Eber Gölü'ne 2024 yılı bereketi: Kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı, su seviyesinde yüzde 15 düzeylerinde artış oldu
AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü'ne 2024 yılı bereketli gelirken, gölde geçmiş yıllara göre su seviyesinin yüzde 15 düzeylerinde arttığı belirtildi.
Yıllardır kuraklık yüzünden kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Eber Gölü'nde son günlerde sevindirici olaylar yaşanmaya başlandı. Gölün Afyonkarahisar'ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında su seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandı. Su seviyesinin yükselmesi ile göldeki adacıklarda gün yüzüne çıkmaya başladı. Gölde artan su seviyesi İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından dron ile havadan görüntülendi. Mest eden görüntüler ortaya çıktığı gölde adeta doğa görsel bir şölen sergiledi.
Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, 2024 yılının Eber Gölü'ne uğurlu ve bereketli geldiğini ifade ederek, "Şuanda Eber Gölü'nde geçmiş döneme göre su seviyesi çok güzel yükselmiş durumda. Geçen seneki seviye ile bu seneki seviyeyi karşılaştırdığımızda yüzde 15'lere varan bir artışın olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde olursa önümüzdeki yağışlar ile kar sularının göle ulaşması ile Eber Gölü'nde su seviyesinin çok daha fazla yükseleceğini tahmin etmekteyiz" diye konuştu.
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