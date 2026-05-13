Eber Sarısı Koruma Altında, Hayvan Otlatılması Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eber Sarısı Koruma Altında, Hayvan Otlatılması Tepki Çekti

13.05.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eber sarısı bitkisinin koruma alanında hayvan otlatılması, doğa koruma aktivistlerinden tepki aldı.

(AFYONKARAHİSAR) - Dünyada yalnızca Eber Gölü ve Akşehir Gölü çevresinde yetişen, nesli tehlike altında bulunan endemik türlerden "Eber sarısı"nın koruma altındaki yaşam alanlarında hayvanların otlatılması tepki çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce koruma altında olduğu belirtilen Eber sarısını  koparmanın cezasının 699 bin 245 lira, yaşam alanını tahrip etmenin cezasının ise 3 milyon 496 bin 767 lira olduğu bildirildi.

Koruma altında olan bitkinin yetiştiği bölgede hayvanların otlatıldığı görüldü.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, yaşananlara tepki göstererek, "Bir tarafta 'koruma altındadır' açıklamaları yapılıyor, diğer tarafta ise dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir türün yaşam alanında göz göre göre hayvan otlatılıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Fiilen korunmadıktan sonra cezası ister 3 milyon olsun ister 300 milyon olsun hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan cezayı açıklamak değil, bu alanları gerçekten koruyabilmektir. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki DKMP, Eber Gölü'nde ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sürekli personel eksikliğinden bahsediliyor ancak dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir tür söz konusuysa burada çok daha güçlü bir koruma mekanizmasının kurulması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eber Sarısı Koruma Altında, Hayvan Otlatılması Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:06. #7.12#
SON DAKİKA: Eber Sarısı Koruma Altında, Hayvan Otlatılması Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.