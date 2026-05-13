Eber Sarısı Koruma Altında, Hayvan Otlatılması Tepki Çekti

(AFYONKARAHİSAR) - Dünyada yalnızca Eber Gölü ve Akşehir Gölü çevresinde yetişen, nesli tehlike altında bulunan endemik türlerden "Eber sarısı"nın koruma altındaki yaşam alanlarında hayvanların otlatılması tepki çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce koruma altında olduğu belirtilen Eber sarısını koparmanın cezasının 699 bin 245 lira, yaşam alanını tahrip etmenin cezasının ise 3 milyon 496 bin 767 lira olduğu bildirildi.

Koruma altında olan bitkinin yetiştiği bölgede hayvanların otlatıldığı görüldü.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, yaşananlara tepki göstererek, "Bir tarafta 'koruma altındadır' açıklamaları yapılıyor, diğer tarafta ise dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir türün yaşam alanında göz göre göre hayvan otlatılıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Fiilen korunmadıktan sonra cezası ister 3 milyon olsun ister 300 milyon olsun hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan cezayı açıklamak değil, bu alanları gerçekten koruyabilmektir. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki DKMP, Eber Gölü'nde ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sürekli personel eksikliğinden bahsediliyor ancak dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir tür söz konusuysa burada çok daha güçlü bir koruma mekanizmasının kurulması gerekiyor."