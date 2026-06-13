Ebola Salgınına Karşı Çin ile İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebola Salgınına Karşı Çin ile İşbirliği

Ebola Salgınına Karşı Çin ile İşbirliği
13.06.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Hastalık Kontrol Merkezi, Ebola vakalarının 650'yi aştığını ve Çin'in desteğinin önemli olduğunu belirtti.

ADDİS ABABA, 13 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da teyit edilmiş Ebola vaka sayısının 650'yi aştığı bir dönemde Afrika'nın salgınla mücadelesinde Çin ile yürüttüğü işbirliğinin son derece önemli olduğunu açıkladı.

Merkezin Genel Direktörü Jean Kaseya perşembe günü akşam saatlerinde düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ituri eyaleti başta olmak üzere etkilenen bölgelerde temaslıların izlenmesindeki yetersizliklerin, salgını kontrol altına alma çabaları önünde büyük bir zorluk oluşturduğu uyarısında bulundu. Kaseya, "Birçok temaslıyı tespit etmek mümkün olmadığı gibi, listede yer alan bazı temaslılar da aktif olarak takip edilemiyor" dedi.

Kaseya, temaslı takibindeki eksikliklerin başlıca nedenleri arasında salgının geniş bir coğrafyaya hızla yayılması, vakaların geç tespit edilmesi, yüksek nüfus hareketliliği, güvenlik sorunları, toplumun direnç sergilemesi ve sağlık bölgeleri arasındaki izleme kapasitesinde farklılıkların olması gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

Kaseya, güvenli olmayan cenaze uygulamaları, toplumsal güvensizlik, sınırlı vaka yönetim kapasitesi, finansman yetersizliği ve güvenlik sorunlarının da operasyonları kritik düzeyde kısıtladığını vurguladı.

Salgınla mücadelede Çin ile yapılan işbirliğinden övgüyle bahseden Kaseya, Çin'in Afrika ülkelerine ve merkeze sürekli destek verdiğine dikkat çekti.

"Afrika'da tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Çin de neredeyse tüm Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren stratejik bir ortak" diyen Kaseya, Çin'in mali yardım, uzman personel desteği ve tıbbi malzeme tedariki yoluyla kıta ülkelerine destek sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebola Salgınına Karşı Çin ile İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:56:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ebola Salgınına Karşı Çin ile İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.