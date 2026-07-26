Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli karar: Kamu görevlisi sanıklara iyi hal indiriminin gerekçesi "sabıkasız geçmişleri" ve "yargılama sürecindeki davranışları" oldu - Son Dakika
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Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli karar: Kamu görevlisi sanıklara iyi hal indiriminin gerekçesi "sabıkasız geçmişleri" ve "yargılama sürecindeki davranışları" oldu

Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli karar: Kamu görevlisi sanıklara iyi hal indiriminin gerekçesi "sabıkasız geçmişleri" ve "yargılama sürecindeki davranışları" oldu
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Haber: Mehmet OFLAZ (ANKARA) - Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 124 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli kararını açıkladı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 124 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli kararını açıkladı. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu ile İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner'e verilen 8'er yıl hapis cezasının, "sabıkasız geçmişleri, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri" gözetilerek "iyi hal indirimi"yle 6 yıl 8'er aya düşürüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde, depremin ilk saniyelerinde 18 bloğun yıkılması sonucu 1480 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 124 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, binanın inşasında müteahhit sıfatıyla sorumlu oldukları değerlendirilen Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Mustafa Timurbanga ve Atilla Öz, 6 kooperatif üyesi ve 6 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müteahhit Tevfik Tepebaşı'na "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu ile İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner'e "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verilmesine, diğer 13 sanığın ise beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı 53 sayfalık gerekçeli kararda, sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infaz edilememesi nedeniyle dosyalarının tefrikine karar verildiği bildirildi.

"SANIĞIN SAVUNMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA VE MANTIK KURALLARINA AYKIRI"

Gerekçeli kararda, "yapı ruhsatı ve eklerinde fiili müteahhitlik yapan kişinin belirtilmediği, ancak dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda Tevfik Tepebaşı'nın müteahhit ve yapı üretim sürecinde fiili sorumlu olduğu, müteahhit sıfatıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı" aktarıldı.

Kararda, "sanık Tepebaşı'nın binada fiili ve aktif bir rolünün olmadığına yönelik savunmalarının hayatın olağan akışına, genel hayat tecrübelerine ve mantık kurallarına aykırı olduğu; samimi görülmediği, 'kurgusal' addedildiği ve muhteviyatı itibariyle de sarahaten 'tevilli ikrar' vasfında olduğu gerekçesiyle bu savunmalara hukuken ve vicdanen itibar edilmediği" belirtildi.

"CİDDİ BİR PİŞMANLIĞI TESPİT EDİLEMEDİ"

Mahkeme, sanık Tevfik Tepebaşı'na "iyi hal indirimi" uygulamamasını şöyle gerekçelendirdi:

"UYAP sisteminden yapılan sorgulamada sanık hakkında aynı suç tipine yönelik birden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının varlığı, olayın vahameti ve meydana gelen zarar, yargılama sürecinde atılı suçu işlemekten ötürü samimi ve ciddi bir pişmanlığının müşahede ve tespit edilmemesi, cezanın caydırıcı olması gereken etkisi, takdiri indirim maddesinin her olayda uygulanan madde olmayıp, dosya kapsamına göre koşulları mahkeme heyetince oluştuğu kanaatine varıldığı takdirde uygulanan yasa maddesi olması karşısında, heyetçe uygulama koşulları oluşmadığı kanaatine varıldığından sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

6'SI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ 7 KİŞİYE BERAAT KARARI

Gerekçeli kararda, S.S. Çetin Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt, Tamer Kurtalan, Metin Kazancı, Ercüment Işık, Ahmet Paçacı ve Ahmet Tevfik Bertizlioğlu'nun, "ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gereği sadece bu sıfatlarının olması nedeniyle müteahhitlik hizmetini bizzat yerine getiren sanık Tevfik Tepebaşı'nın fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacakları, yapının yıkılmasına neden olacak bir davranışlarının ve dava konusu edilen taksirle öldürme suçu bakımından kusur olarak değerlendirilebilecek herhangi bir fiillerinin bulunduğuna dair dosya kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" bildirilerek, beraatlerine hükmedildiği aktarıldı.

Sanık Atilla Öz'e yöneltilen suçlamanın da ispatlanamadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

DÖNEMİN İMAR İŞLERİ MÜDÜRÜ İLE MÜDÜR YARDIMCISINA "İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULANDI

Gerekçeli kararda, bilirkişi raporları doğrultusunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu ile İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner'in yapı ruhsatı, statik proje ve zemin etüt raporunun onay ve kontrol süreçlerindeki sorumlulukları nedeniyle "tali kusurlu" olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme, sanıklar Güner ve Yiğitoğlu'nun "tali kusurlu" olduklarını kabul ederek, üzerlerine atılı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunun sabit olduğuna hükmetti.

Kararda, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, sanıkların kusur durumu ile ölü ve yaralı sayısı dikkate alınarak sanıkların TCK'nin 85/2. maddesi uyarınca cezalandırıldığı; sabıkasız geçmişleri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri gözetilerek "iyi hal indirimi" uygulandığı kaydedildi.

4 KAMU GÖREVLİSİNE DE BERAAT KARARI

Öte yandan, diğer kamu görevlisi sanıklar Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hülya Çelik, Fatih Diş ve Osman Yaşar Dağıstanlı'nın, "yapının yapım sürecinde yapının yıkılmasına neden olacak icrai ya da ihmali bir davranışlarının ve dava konusu edilen taksirle öldürme suçu bakımından kusur olarak değerlendirilebilecek herhangi bir fiillerinin bulunmadığı, bu suretle olaya ilişkin kast veya taksirlerinin de olmadığı" anlaşıldığından, üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildiği bsildirildi

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Mehmet Oflaz, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi G Blok davasında gerekçeli karar: Kamu görevlisi sanıklara iyi hal indiriminin gerekçesi 'sabıkasız geçmişleri' ve 'yargılama sürecindeki davranışları' oldu - Son Dakika

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