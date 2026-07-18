Ebru Koyuncu'nun Kemikleri Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ebru Koyuncu'nun Kemikleri Toprağa Verildi

18.07.2026 20:12
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Manisa'da kaybolan Ebru Koyuncu'ya ait kemik parçaları, cenaze töreninin ardından defnedildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılında kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Ebru Koyuncu'ya ait kemik parçaları toprağa verildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir bahçede yapılan kazıda kemik parçalarına ulaşılan Koyuncu'ya ait buluntularla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumundaki kimlik tespiti ve incelemeler tamamlandı.

İşlemlerin ardından aileye teslim edilen buluntular, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne getirildi.

Koyuncu'nun kemik parçaları, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Soruşturma

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Münevver Koyuncu, 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, Aralık 2009'da 17 yaşında olan kızı Ebru Koyuncu'nun evden ayrıldığını ve o tarihten itibaren kendisinden haber alamadığını bildirmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta Ebru Koyuncu'nun 36 yaşındaki ablası Fatma Koyuncu, 46 yaşındaki üvey ağabeyi Mustafa Koyuncu, 42 yaşındaki üvey ağabeyi Arif Koyuncu ile 55 yaşındaki eski eniştesi Ufuk Köse hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Cinayeti itiraf eden Ufuk Köse'nin gösterdiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bahçede yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının, İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemeyle Ebru Koyuncu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Koyuncu ile Ufuk Köse tutuklanmış, Mustafa ve Arif Koyuncu ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebru Koyuncu'nun Kemikleri Toprağa Verildi - Son Dakika

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