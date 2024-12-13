ECB Faiz Oranlarını 25 Baz Puan Düşürdü

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FRANKFURT, 13 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentindeki Avrupa Merkez Bankası (ECB) merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, 12 Aralık 2024.

Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü yaptığı faiz belirleme toplantısında politika faizlerini 25 baz puan düşürme kararı aldı.

Bu yılki dördüncü faiz indirimine imza atan Avrupa Merkez Bankası'nın bu hamlesi Eylül 2023'te faiz oranlarını rekor seviyelere çıkaran agresif bir faiz artırımı döngüsünün ardından geldi.

ECB'den yapılan açıklamada, bu düzenlemeyle birlikte mevduat faizinin yüzde 3, ana refinansman faizinin yüzde 3,15 ve marjinal borçlanma faizinin yüzde 3,4 olarak belirlendiği belirtildi. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)