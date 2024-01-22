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Ece Erken'in eşi cinayeti davasında sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Ece Erken'in eşi cinayeti davasında sanığa müebbet hapis cezası

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada sanık Kadir Yasak'a müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Yasak'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis, kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis, birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma suçundan 9 yıl ve ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

Ece Erken\'in eşi cinayeti davasında sanığa müebbet hapis cezası
22.01.2024 - 17:06,
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SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'Birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi cinayeti davasında sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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