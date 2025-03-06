Ece Gürel'in Kaybolduğu Yerlerde Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Ece Gürel'in Kaybolduğu Yerlerde Arama Devam Ediyor

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel için Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları sürüyor.

06.03.2025 00:16
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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılırken Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de çalışmalara eşlik ediyor.

Kaybolan kadına ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıkta bir hırka görüldü. Hırkanın Ece Gürel'e ait olduğu belirlendi.

Gürel'in yakınları da bölgede arama çalışmalarını takip ediyor.

Aramaların üçüncü gününde, ormanda bulunan göletlerde polis ve itfaiyeye bağlı su altı ekipleri dalış yaparak arama çalışması yürütüyor.

Gürel'in evinden Belgrad Ormanı'na gelirken kullandığı güzergahta da incelemeler sürüyor.

Öte yandan ortaya çıkan yeni görüntülerde kaybolan kadının evden çıktıktan sonra farklı noktalarda yalnız yürüdüğü görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Böylece toplam 291 personel ve 8 kadavra-iz takip köpeğiyle çalışma yapıldığı bildirildi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

İstanbul Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Haluk Özener, arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Özener, "Bu çalışmada toplam içinde bulunduğumuz alan 54,4 kilometrekare. Bu alanın 34,4 kilometrekaresi halihazırda taranmış vaziyette. 54,4 kilometrekarenin tamamına ulaşacağız. Bu belki 1-2 günümüzü daha alacak ama henüz şu ana kadar maalesef bir gelişme sağlanamadı." dedi.

Özener, arama çalışmalarının Gürel'in kaybolduğu yerden başladığını, özel eşyalarının bulunduğu alanlarda devam ettiğini anlattı.

Bu çalışmaları nihayetlendirmeyeceklerini dile getiren Özener, "Üçüncü günü bitirdik, hala devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Özener, bir soru üzerine kaybolan Gürel'in fotoğraf çektiği ve eşyaların bulunduğu yer arasında mesafenin kuş uçuşu yaklaşık 800 metre olabileceğini kaydetti.

Sığınma ihtimali olan yerlere odaklanıldı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarını genişletti.

Daha önce aranmamış noktalara da giren ekiplerin çalışmasına ANDA Arama Kurtarma ve SAR Arama Kurtarma ekipleri de eşlik etti.

Ekipler belirledikleri alanlarda, Gürel'in sığınma ihtimali olduğunu düşündükleri her yeri aramayı planlıyor.

Olay

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ece Gürel'in Kaybolduğu Yerlerde Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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