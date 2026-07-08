Ece İrtem Alkol Zehirlenmesi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Oyuncu Ece İrtem (35) 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi. Dizi oyuncusu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı.
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