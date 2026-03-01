Ece Ronay\'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle "devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ece Ronay'ın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi uyarınca "devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.