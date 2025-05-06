Ece Üner'e Yargıyı Aşağılama Suçlaması - Son Dakika
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Ece Üner'e Yargıyı Aşağılama Suçlaması

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Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında yargıyı alenen aşağılama suçlamasıyla dava açıldı.

06.05.2025 13:56
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner hakkında 'Yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianameyle Üner'in, 2 yıla kadar hapsi, en az elli gün adli para cezası ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istendi. 18 Mart'ta polis eşliğinde adliyeye götürülen ve yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakılan Üner, İstanbul Adliyesi çıkışında, "FETÖ artığı operasyon çocuğu sözüyle bana itibar suikastı yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı kastettim. Mağduru olduğum bir dosyanın şüphelisi olarak ifadeye çağrıldım" demişti.

Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'e "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, açılan davada sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

18 Mart'ta polisler eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne götürülen Ece Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapan Ece Üner, şunları söylemişti:

"Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım"

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutladığımız gün. O yüzden bir kere daha İstiklal Marşı'nı ve ilk kelimesini, 'Korkma'yı hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var buradan bütün meslektaşlarıma. Çünkü anladığım kadarıyla bunun tersi bir atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Fakat mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, birçok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzunca bir süredir beni, ailemi hedef alıyor.

"Savcıları ve yargı makamını etkilediğim şeklinde algılanmış söz konusu mesaj. Öyle bir şey yok"

İftira atarak, aşağılayarak, yalan söyleyerek ve aynı dönemden birtakım dersler alınmış olunmasına rağmen, 'kandırıldık' denmiş olmasına rağmen aynı dönemin işaretlerini bu dönem görüyor olmam, bu kişi tarafından açık hedef haline getirilmiş olmam, onun sonuçları olarak tehdit altında yaşıyor olmam. Bütün bunlar dolayısıyla İsmail Saymaz'ın 'itibar suikastı' kelimesini, ifadesini üstüme alındım. Aynı itibar suikastının mağduru olarak tam da bugün, çok manidar bir şekilde söz konusu olan şahıs, 'operasyon çocuğu' dediğim Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili suç duyurusunda bulunacakken, dediğim gibi mağdur olduğum davanın şüphelisi oldum. Çünkü savcıları ve yargı makamını etkilediğim şeklinde algılanmış söz konusu mesaj. Öyle bir şey yok. Çok uzun süredir ekranlarda da, Halk TV kayıtlarında da vardır. 'FETÖ artığı' ve 'operasyon çocuğu' ifadesini söz konusu şahıs, ailemi, beni hedef alan, aşağılayan, iftira atan, yalanlarla hedef gösteren kişiyle ilgilidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ece Üner'e Yargıyı Aşağılama Suçlaması - Son Dakika

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