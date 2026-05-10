Eceabat\'ta geleneksek köy hayrı düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geleneksel köy hayrı düzenlendi.
Eceabat'ın Kocadere köyünde düzenlenen hayırda, Kaymakam Kerem Yenigün vatandaşlarla bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okundu, şehitler için dua edildi.
Paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatıldığı etkinlik sonunda davetlilere pilav ikram edildi.
