Eceabat\'taki tarım arazisi yangını havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü

Eceabat'taki tarım arazisi yangını havadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eceabat'a bağlı Küçük Anafarta köyündeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ve Eceabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin havadan destekli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Eceabat'a bağlı Küçük Anafarta köyünün Menteşler ile Yusufçuktepe mevkileri arasındaki tarım arazisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ve Eceabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Havadan müdahale desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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