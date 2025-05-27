Eceabat'taki Yangın Alanı Yeniden Yeşeriyor

Tarihi bölgede 980 futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı...Orman yeniden yeşermeye başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında geçen yıl 15 Ağustos'ta çıkan ve 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendiği ormanlık alan yeşermeye başladı.

Çanakkale'de geçen yıl 15 Ağustos tarihinde saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi.

Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü olmak üzere 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Yangının üzerinden geçen 1 yıl içinde yanan alanlar yeşermeye başladı.