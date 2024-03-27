ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi Tebrik Etti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Senegal'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi zaferinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.
Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ECOWAS Dönem Başkanı, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Senegal'de 24 Mart'taki seçimi kazanan Faye'yi kutladı.
Faye'nin "büyük umutlar vadettiğini ve parlak sicile sahip olduğunu" belirten Tinubu, ona görevinde başarılar diledi.
ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, Senegal halkını da kutladı ve Nijerya'nın en iyi dilekleri ve desteği konusunda güvence verdi.
Batı Afrika ülkelerinden Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçilme hakkını kaybeden muhalif lider Ousmane Sonko yerine aday gösterilen Faye, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 57'sini almıştı.
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