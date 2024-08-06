ECOWAS, Nijerya'daki Protestocuları Diyalog Çağrısına Davet Etti

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), hayat pahalılığına karşı gösterilerin düzenlendiği Nijerya'da protestocuları Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun diyalog çağrısına kulak vermeye çağırdı.

ECOWAS'tan Nijerya'da 1 Ağustos'tan bu yana devam eden hayat pahalılığına karşı protestolarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, protestolarda meydana gelen şiddet olaylarından ve bazı protestocuların tahlisiz bir şekilde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

ECOWAS'ın Nijerya halkının barışçıl protesto hakkını tanıdığı kaydedilen açıklamada, protestocular ve tüm paydaşlar, Tinubu'nun tüm şikayetlerin çözümü ve Nijerya ile ECOWAS bölgesinde barış ve güvenliğin korunması için yaptığı kapsayıcı diyalog çağrısına kulak vermeye davet edildi.

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlayan protestolar devam ediyor.

Tinubu, 4 Ağustos'taki ulusa sesleniş konuşmasında, protestolara son verilmesi gerektiğini ifade ederek, protestocuları diyalog yöntemini seçmeye çağırmıştı.

Protestocular ise taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolar nedeniyle ülke genelinde 873 kişi gözaltını alınırken, şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.