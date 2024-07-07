ECOWAS Ülkeleri Liderleri Abuja'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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ECOWAS Ülkeleri Liderleri Abuja'da Bir Araya Geldi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılmasının ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi. Zirvede, ayrılan ülkelerin durumu ve bölgedeki güvenlik sorunları ele alındı. ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, terör faaliyetlerinin yayılma tehdidinin farkında olduklarını belirtti ve ECOWAS'ın insani krizlerde müdahalelerde bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Burkina Faso, Mali ve Nijer ise dün Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmak için ilk zirvelerini düzenledi.

07.07.2024 17:25
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılmasının ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "63. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde, topluluğa üye bazı ülkelerin devlet başkanları, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Zirvede, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılması ve bölgedeki güvenlik sorunları ele alındı.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bölgedeki durumu gözden geçirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Tinubu, topluluk liderlerinin, Sahel bölgesinden diğer ülkelere doğru yayılma tehdidinde bulunan terör faaliyetlerinin farkında olduğunu söyledi.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaşanan anayasaya aykırı hükümet değişiminin bölgede rahatsızlık yarattığına işaret eden Tinubu, bu üç ülkenin ECOWAS'tan çekilme kararının dikkati çektiğini kaydetti.

Tinubu, ECOWAS'ın bölgedeki insani krizlerden etkilenen ülkelerde kritik müdahalelerde bulunmak için çalışmalar sürdürdüğünü dile getirdi.

Burkina Faso, Mali ve Nijer dün ilk zirvelerini düzenlemişti

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, dün Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECOWAS Ülkeleri Liderleri Abuja'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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