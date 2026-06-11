Ecrin'in Düşüşü: Mucizevi Kurtuluş - Son Dakika
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Ecrin'in Düşüşü: Mucizevi Kurtuluş

Ecrin\'in Düşüşü: Mucizevi Kurtuluş
11.06.2026 12:12
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14 yaşındaki Ecrin, 12. kattan düşerek yaralandı; doktoru kalıcı hasar beklenmediğini söyledi.

ADANA'da, kardeşlerine bakmak isterken apartmanın 12'nci katında, merdiven boşluğundaki pencereden önce sundurmaya ardından da zemine düşüp yaralanan Ecrin Deniz Karaca'nın (14) babası Hakan Harput Karaca (46), "Doktorumuz, kısa bir süre içerisinde yürüyebileceğini ve kalıcı bir hasar beklenmediğini söyledi. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik" dedi.

Olay, 4 Haziran'da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerine bakmak için apartmanın 12'nci katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya ardından beton zemine düştü. Ecrin Deniz Karaca'nın düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ecrin Deniz Karaca'nın bacağında kırık ve çatlak olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay günü yaşadıklarını aktaran Ecrin'in esnaf babası Hakan Harput Karaca, "Kızım, kardeşlerine bakmak için apartman boşluğundaki merdivenlerden aşağı doğru eğiliyor. Fazla eğilince dengesini kaybederek aşağı düşüyor. Annesi ise Ecrin'in kardeşleriyle ilgilenirken büyük bir ses duyuyor. Hızla aşağı indiğinde etrafın kan içinde olduğunu ve kızını yerde hareketsiz yatarken görüyor. Tesadüfen olay yerinde bulunan sağlıkçı komşularımız hemen Ecrin'e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından sedyeyle doğrudan hastaneye götürdük" diye konuştu.

'KISA ZAMAN İÇERİSİNDE YÜRÜYECEK'

Kızının sağlık durumunda kalıcı bir hasar olmadığını belirten baba Karaca, "Hastaneye ilk yatırıldığı gün beyninde kanama vardı. Süreç ilerledikçe bu kanamalar azaldı. Şu anda kızımın sadece ortopedik sorunları kaldı. Sol bacağı ve sağ kolunda sıkıntılar bulunuyor. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Az önce 4 saat süren bir ameliyattan çıktı ve durumu iyi. En büyük şansımız, bilinç kaybı yaşamamış olması oldu. Doktorumuz, kısa bir süre içerisinde yürüyebileceğini ve kalıcı bir hasar beklenmediğini söyledi. Kızımla ilgilenen tüm doktorlar bunun adeta bir mucize olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

'BABA SİZİ BIRAKMAYACAĞIM' DEDİ'

Kızının sağ olmasının mucize olduğunu nitelendiren Hakan Harput Karaca, şöyle devam etti:

"İlk 5 saat bizim için tarifsiz bir üzüntüyle geçti. Bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır duyguları yaşadık. Ancak bu 5 saatin sonunda bir mucizeye tanıklık ettik. Sürekli yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söylüyorlardı ve biz çok kötü bir haber almayı bekliyorduk. Ecrin'in bilincinin yerinde olduğunu gösteren görüntüyü bana izlettiklerinde bunun gerçekten bir mucize olduğunu anladım. Kızım yoğun bakımdayken sürekli, 'Babamı görmek istiyorum' demiş. Yanına gittiğimde bana, 'Baba, sizi bırakmayacağım' dedi. O an, benim hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu."

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ecrin'in Düşüşü: Mucizevi Kurtuluş - Son Dakika

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