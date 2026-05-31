(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokoller kapsamında, 2025 yılında eczacılara 5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve TEB arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, 2025 yılında eczacılara 5 milyar lira destek sağlandığını belirterek, "2025 yılında sağladığımız 5 milyar TL destek ile eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık" dedi.