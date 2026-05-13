Eczacıların Sorunlarına Dikkat!

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla TBMM'de yapmış olduğu basın açıklamasında hem meslektaşlarının özlük haklarını hem de vatandaşın ilaca erişimde yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

"ECZACILARA YEŞİL PASAPORT VERİLMELİ"

Eczacıların pandemi ve depremde fedakarca çalıştıklarını, halk sağlığı için 7/24 hizmet verdiklerini dile getiren Gezmiş, "Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiğiyle ilgili gelişmelere sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle uluslararası sağlık hizmeti alanında Türkiye'nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve iş birliklerini arttırmak amacıyla eczacıların yeşil pasaport hakkıdır" dedi.

Türkiye'deki ilaç krizinin temelinde piyasa gerçeklerinden kopuk fiyatlandırma politikası yattığını belirten Gezmiş, rakamsal verileri paylaştı. İlaçta avro kurunun 29,11 TL olarak uygulandığını, ancak gerçek kurun 53 TL olduğunu söyleyen Gezmiş, "Bu fark nedeniyle yabancı firmalar ilaçlarını piyasadan çekiyor. Kanser ve organ nakli hastalarımız hayati ilaçlara ulaşamıyor. Yeni nesil tedavilere erişim oranımız yüzde 3'lere kadar düştü. Unutulmamalıdır ki bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır" ifadesini kullandı.

"NAVİGASYON DEĞİL, İLACIN KENDİSİ LAZIM"

E-Nabız sistemindeki "İlacım Nerede?" uygulamasını eleştiren Gezmiş, devletin görevinin vatandaşa eczane navigasyonu yapmak değil, ilacı raflara geri getirecek doğru politikaları hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Gezmiş, düşük emekli maaşı alan vatandaşların, ilacı bulsa dahi yüksek fiyat farkları altında ezildiğini dile getirdi.

İlaç bulma sıkıntısı sürdükçe sahte ilaç tehdidinin de arttığına dikkati çeken Elvan Işık Gezmiş, internetten satılan ürünlerin riskine işaret ederek ilacın tek güvenilir adresinin eczaneler olduğunu hatırlattı. Eczanelerin ekonomik darboğaz ve kontrolsüz açılan fakülteler nedeniyle de baskı altında olduğunu belirten Gezmiş; çözüm için gerçekçi euro kuru politikalarının uygulanması, karlılık baremlerinin güncellenmesi, yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve fakültelerin planlı hale getirilmesi çağrısında bulundu.