Eczane Dışı İlaç Satışları Tehlikeli

21.05.2026 13:38
TEİS Başkanı Saydan, internetten ilaç alımının halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde ilaç ve sağlık ürünü satışlarının artmasının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, " Bu sebeple ilaçlar ve sağlığa ilişkin tüm ürünler halkımız tarafından mutlaka eczanelerden, eczacı danışmanlığında temin edilmelidir" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Genel Başkan Nurten Saydan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eczacılık mesleğinin artan maliyetler, ilaç fiyatlandırma politikaları ve kur farkı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Saydan, eczanelerin ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığını söyledi. Saydan, eczacıların artan iş yükü, bürokratik işlemler ve finansal baskılar altında hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.

"VATANDAŞIN İLACA ERİŞİMİ HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"

İlaç fiyatlandırma sisteminin sektördeki en temel sorunların başında geldiğini belirten Nurten Saydan, sabit kur politikası nedeniyle ilaç temininde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti. Piyasadaki euro kurunun 53 TL seviyesinde olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ödemelerinde kullandığı kurun ise 29,11 TL olduğunu kaydeden Saydan, "Vatandaşın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ayrıca bu yanlış fiyatlandırma politikası, yeni nesil ilaçlara erişimi de engelleyerek tedavi etkinliğini ve halk sağlığını doğrudan etkiliyor. Yeni nesil ilaçların erişim oranı yüzde 3'e kadar gerilemiştir. Gelişmiş AB ülkelerinde bu rakam yüzde 46 seviyesindedir" dedi.

Eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğine de dikkat çeken Saydan, artan işletme giderleri ve düşen karlılık oranlarının eczaneleri ayakta kalmakta zorladığını dile getirdi. Kira, personel, enerji ve diğer işletme giderlerindeki ciddi artışlara rağmen gelirlerin aynı oranda yükselmediğini belirten Saydan, birçok eczanenin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. İlaç temininde yaşanan problemlere de değinen Saydan, özellikle ithal ilaçlarda görülen tedarik sıkıntılarının hastaların tedavi süreçlerini aksattığını ve eczacıları çaresiz bıraktığını söyledi.

"İLACIM NEREDE" UYGULAMASINA TEPKİ

TEİS Başkanı Saydan, Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" uygulamasının kamuoyuna vatandaşların ilaca daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir çözüm olarak sunulduğunu ancak ilaç erişimindeki temel sorunu çözmekten uzak olduğunu belirterek, "Sorun, ilacın zaten bulunamamasıdır. 'İlacım Nerede?' uygulaması, piyasada yeterli ilaç olmadığının tescili niteliğindedir" dedi.

Saydan, "İlacım Nerede?" uygulamasının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 10. Dairesi'nde dava açtıklarını açıkladı. Sistemde kullanılan stok verilerinin yaklaşık 24 saat öncesine ait olduğunu belirten Saydan, bu nedenle ilaç bilgilerinin güncel durumu yansıtmadığını söyledi. Saydan, ilaç sorununun çözümünün dijital uygulamalar değil, doğru ilaç politikaları olduğunu ifade etti.

"İNTERNETTEN İLAÇ ALMAYIN" UYARISI

İlaçların yalnızca eczanelerden temin edilmesi gerektiğini ve internet üzerinden eczacılık yapılamayacağını belirten Saydan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde ilaç ve sağlık ürünü satışlarının artması halk sağlığını tehdit ediyor. Özellikle kaynağı belirsiz platformlarda ilaç, bebek mamaları, vitaminler, gıda takviyeleri, steroidler, cinsel performans ve zayıflama ilaçları gibi birçok ürün satılırken bunların sahte, bozulmuş veya en önemlisi uygun koşullarda saklanmamış ve kargolama sırasında uygun sıcaklık ve nem oranlarında gönderilmemiş olduğunu biliyoruz ve vatandaşlarımıza internetten asla ilaç almayınız diyoruz. Sahte ilacın içinde ne olduğu belli olmadığı için içildiğinde ne yapacağı da belli olmaz."

İlacın gerek depo üzerinden eczanelere ulaşımında gerekse eczanede muhafazasında gerekli olanlar için soğuk zincir şartlarına, diğer ilaçlar için ise belirlenmiş olan artı 8 ila artı 25 derece arasında muhafaza edilmesine azami dikkat gösterilmekte ve bu değerler sürekli olarak izlenmektedir. İlaçlar gibi vitamin, gıda takviyesi, bebek maması, krem vb ürünler de, anlık ısı ve nem ölçümü yapan cihazların kontrolünde, uygun iklimlendirme koşullarında bulunduruluyor ve ecza depoları - eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak bu konuda denetleniyor.

"İNTERNETTE SATILAN ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI SAHTE"

İnternetten satılan bu ürünlerin çok büyük kısmının sahte olduğunu hatta DSÖ rakamlarından bunun yüzde 80'e ulaştığını zaten biliyoruz. Bu sebeple ilaçlar ve sağlığa ilişkin tüm ürünler halkımız tarafından mutlaka eczanelerden, eczacı danışmanlığında temin edilmelidir. İlaç, eczacıların uzmanlık alanıdır, yani ilaçları en iyi eczacılar bilirler. Eczacılık ilaç alanında asgari 5 yıl eğitim görmüş ve diploma almış olan bilim insanlarının işidir. İster bitkisel yoldan elde edilmiş olsun, isterse kimyasal yoldan elde edilmiş olsun bütün ilaçların eğitimini alan tek meslek dalı eczacılıktır. Her türlü ilacı kullanırken eczacınıza danışmanız gerekir. İlaçlar; internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi bir üründür. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez."

Kaynak: ANKA

