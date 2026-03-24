Eda Kerim Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Eda Kerim Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

24.03.2026 17:39
Spor salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden hemşire Eda Kerim Tekin, Kozlu'da defnedildi.

Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp yaşamını yitiren hemşire Eda Kerim Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

Spor salonunda dün antrenman yaptığı sırada fenalaşıp hayatını kaybeden Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin'in cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi.

21 yıldır Türk Kızılayına hizmet eden Tekin için burada helallik alındı, dua edildi.

Taziyeleri kabul eden Tekin'in doktor eşi Yasin Tekin'in ayakta güçlükle durduğu görüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Tekin'in cenazesi, yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden 19 yaşındaki serebral palsili oğlu Boran Tekin'in toprağa verildiği Aşağıçayır köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Tekin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin (47), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşmış, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eda Kerim Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: Eda Kerim Tekin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
