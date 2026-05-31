Edgar Morin'in Vefatı Üzerine DEM Parti Açıklaması

31.05.2026 13:28
DEM Parti, Edgar Morin'in vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı ve mirasının süreceğini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti'den, Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin'in hayatını kaybetmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Edgar Morin, fikirleri ve mücadelesiyle aramızda yaşamaya, ezilenlere ilham olmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin'in hayatını kaybetmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüzyılın önemli düşünürlerinden Edgar Morin'in aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İspanya İç Savaşı sırasında antifaşist cephede yer alan, hayatını mücadeleye adayan, özgürlük tutkunu Edgar Morin ömrünün sonuna kadar ezilen halkların yanında olmuştur. Sayın Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısına desteğini birçok kez dile getiren 104 yaşındaki filozof, bizlere mücadeleyle geçen bir asırlık bir miras bırakmıştır."

'Abdullah Öcalan için mücadele etmeliyiz' diyerek Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü talep etmiştir. Kürt halkının özgürlük mücadelesini haklı ve meşru bir dava olarak tanımlayan Morin, 'Benim görüşüm nettir. Kürt halkının özgürlük mücadelesi haklı bir davadır ve ben onlar adına mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim.' sözleriyle Kürt halkının kalbinde silinmez bir iz bırakmıştır. Morin, Sayın Öcalan'ın Türk ve Kürt halklarını ortak bir gelecekte buluşturma iradesini destekleyen düşünürler arasında olmuştur. Edgar Morin, fikirleri ve mücadelesiyle aramızda yaşamaya, ezilenlere ilham olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

