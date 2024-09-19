Edincik\'in Kurtuluşu 102. Yılında Coşkuyla Kutlandı

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(BALIKESİR)- Edincik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı, Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü. Gece, Bandırma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Halk Oyunları Gösterisi ile başladı. Ardından sanatçı Sevgi Onur sahne aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, yaptığı konuşmada, Edincik'in kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 102'nci yılını coşkuyla kutluyoruz. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu toprakları korumak, onların emanetine sahip çıkmak bizlerin en büyük görevidir" dedi.