Edip Akbayram Çankaya'da Anıldı

Usta sanatçı Edip Akbayram, vefatının birinci yılında anlamlı bir etkinlikle anıldı. Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, "Bir Mirasın Sesi: Türkü Akbayram" konseri ve Edip Akbayram Karikatürleri sergisi sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, anma programında sanatçının bıraktığı kültürel mirasın önemine dikkat çekti.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'a ve eşi Ayten Akbayram'a çiçek takdim eden Başkan Güner, Akbayram için "Sevginin ve barışın sözcüsü olan, güzel günler göreceğiz umuduyla bizleri bugünlere taşıyan, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan bir büyük aydın sanatçı demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet aydınını anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Sanat Merkezi'ni Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yılında hizmete açtıklarında yeni sanat merkezinin sahnesinde yine Türkü Akbayram'ı konuk ettiklerini belirten Güner, sanatçının vefatının birinci yılında aynı sahnede türküler ile anıyor olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Karikatürcüler Derneği'nin hazırladığı Edip Akbayram Karikatürleri sergisi ile başlayan anma etkinliğinde, Türkü Akbayram'ın seslendirdiği Edip Akbayram türküleri salondan büyük alkış aldı.