Edirne 17 müzeyle 73 ili geride bıraktı, Konya ile 7. sırayı paylaşıyor

Kültürel mirasıyla öne çıkan Edirne, müze sayısıyla 73 ili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı Kültürel Miras İstatistiklerine göre Edirne'de 17 müze faaliyet gösteriyor.

Kent, bu rakamla Konya ile Türkiye'de 7. sırayı paylaşırken, 73 ili müze sayısı bakımından geride bıraktı.

Türkiye'de en fazla müzenin bulunduğu İstanbul'da 97 müze faaliyet gösterirken, İstanbul'u 80 müzeyle Ankara, 32 ile İzmir, 29 ile Bursa, 18'er müzeyle Antalya ve Eskişehir takip etti.

Edirne ve Konya ise 17'şer müzeyle bu kentlerin ardından geldi.

Edirne'yi dikkat çekici kılan göstergelerden biri de müzelerin yapısı oldu.

Kentteki 17 müzenin 3'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alırken, 14'ü özel müze kategorisinde bulunuyor.

Bakanlığa bağlı müzelerde 35 binin üzerinde eser

Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müzede 35 bin 246 eser bulunuyor.

Kayıtlardaki eserlerin 4 bin 937'sini arkeolojik, 10 bin 438'ini etnografik materyaller, 19 bin 871'ini ise sikkeler oluşturuyor.

Edirne'nin kültürel zenginliği yalnızca müze sayısıyla sınırlı değil.

Kentte müzelerin sorumluluğu altında kayıtlı 1743 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. Bunların 635'i sivil mimarlık örneklerinden, 334'ü kültürel yapılardan, 193'ü mezarlıklardan, 192'si endüstriyel ve ticari yapılardan, 199'u aralarında askeri yapıların, höyüklerin de olduğu kültürel yapılardan, 190'ı ise dini yapılardan oluşuyor.

156 bin kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti

Edirne'de 2025 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ücretli müze ve ören yerlerini 94 bin 568 kişi ziyaret etti.

Ücretsiz müze ve ören yerlerindeki 62 bin 247 ziyaretçiyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı 156 bin 815'e ulaştı. Kentte aynı yıl 14 bin 495 Müzekart satıldı.

"Edirne'nin müze sayısı bakımından yedinci sırada yer alması önemli"

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, AA muhabirine, müzelerin kentlerin kültür turizminin önemli ayağını oluşturduğunu söyledi.

Edirne'nin birçok tarihi yapıya sahip olduğunu belirten Bilar, cadde ve sokakları taçlandıran bu yapıların bazılarının restore edilerek müzeye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Kentteki müze sayısının son yıllarda artış gösterdiğini dile getiren Bilar, "Bugün Edirne, müze sayısı bakımından büyükşehirlerin ardından yedinci sırada yer alıyorsa bu gerçekten çok önemli. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki iki eserimizin kalıcı listeye alınmasıyla kentimiz daha fazla tanınacak. Müzelerimizi de koruyup genişlettiğimizde Edirne'nin kültür turizmindeki yeri daha anlamlı hale gelecek." dedi.

Bilar, Edirne Sarayı ihya çalışmaları ve tarihi eser restorasyonlarının da tamamlanmasıyla kentin daha büyük ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Bursa'dan gelen Hikmet Tekin, dedesinin doğup büyüdüğü Edirne'yi görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Selimiye Camisi ziyareti sonrası Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ve Balkan Tarihi Müzesi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Tekin, kentin müzelerinin güzel ve bakımlı olduğunu ifade etti.

Antalya Kumluca'dan gelen Buse Kahraman da Balkan Tarihi Müzesi'ni kenti ziyaret eden herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.