Edirne Alipaşa Çarşısı'nda yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi, esnaf uyarıldı

Edirne Alipaşa Çarşısı'nda yanık kokusu itfaiyeyi harekete geçirdi, esnaf uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü yaptı. Kokunun vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlenirken ışıklandırma kapatıldı ve esnafa uyarıda bulunuldu.
Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine çarşıya gelen ekipler, kokunun geldiği değerlendirilen bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü gerçekleştirdi.
Yapılan incelemede kokunun, vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi.
Işıklandırma kapatılırken esnafa gerekli önlemleri alması yönünde uyarıda bulunuldu.
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının geçmişte büyük bir yangın geçirdiğini hatırlatarak, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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