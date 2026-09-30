Edirne Arıcılar Birliği, arıcılık sektörünün durumunu İl Tarım Müdürlüğünde görüştü

Edirne Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Topçu ve beraberindeki heyet, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentteki arıcılık sektörünün mevcut durumu, üreticilerin talepleri ve arıcılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Topçu'ya ziyarette yönetim kurulu üyeleri Temel Fındık ve Ali Güldüren eşlik etti.

Ziyarette, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.