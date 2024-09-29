Edirne'de Şehitlikte Anma Töreni - Son Dakika
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Edirne'de Şehitlikte Anma Töreni

Edirne\'de Şehitlikte Anma Töreni

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne Asker Hastanesi'nin tarihi önemine vurgu yaparak, ahlaki ve manevi değerlerle yetişen nesillerin milletin geleceği için kritik olduğunu belirtti. Tören, dua ve şehitlik ziyaretiyle son buldu.

29.09.2024 16:16
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Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, anma töreni yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda hafız Furkan Aldemir, Kur'an-ı Kerim okudu.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, törende yaptığı konuşmada, Galiçya, Balkanlar ve Çanakkale cephesinden yaralı getirilen binlerce vatan evladının, 2. Abdülhamid'in emriyle yaptırılan Edirne Asker Hastanesinde tedavi edildiğini söyledi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde 52 bin şehidin yattığını belirten İriş, vatan için canlarını seve seve veren şehitlerin tarih boyunca destanlar yazdığını ifade etti.

Ahlak ve maneviyat zemininde yetişecek nesillerin, milletin en büyük güvencesi olduğunu aktaran İriş, "Kim olursa olsun, vatanını, milletini sevenler, ülkesinin evlatlarının milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine önem vermelidir. Bunu engellemek vatana ve memlekete yapılacak en büyük kötülüktür. Ahlak ve maneviyatı önceleyen, bilimle yoğrulan, ilimle fazilet ve erdeme ulaşan, teknolojiyle çağı yakalayan ve çağın ötesine geçmek için azim ve gayret gösteren nesiller geleceğe emin adımlarla yürürler." dedi.

İriş, şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş eşliğinde şehitler için dua edildi, ardından şehitlik gezildi.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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