Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, kurum, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerinde projelerini anlatan İba, sorun ve talepleri dinledi.

İba, güzel ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Edirne'nin gelişimi için her kesime hitap edecek projeler hazırladıklarını belirten aktaran İba, "Edirne için gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bu hizmet davasında yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Edirnelilere teşekkürlerini sunarım." ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Akın, Edirne Adliyesi ve Edirne Ziraat Odasını ziyaret etti.

Projelerini anlatan Akın, seçimler için destek istedi.

İYİ Parti Adayı Sedefçi

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Sedefçi, kent için pek çok projesi olduğunu belirtti.

Sorun ve talepleri dinleyen Sedefçi, projelerini anlattı.

Saadet Partisi Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaş ziyaretine bulunan Karakütük, seçimlerde destek istedi.

Toplumun her kesimine hizmet edeceklerini belirten Karakütük, eşitlikçi ve kapsayıcı sosyal politika anlayışını hayata geçirmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan Adayı Helvacıoğlu

Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Helvacıoğlu, yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı.

Tüm vatandaşlardan seçimlerde destek isteyen Helvacıoğlu, vatandaşlara hizmet etmeye devam etmek istediğini kaydetti.

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Özcan

CHP Keşan Belediye Başkan adayı Mehmet Özcan, saha çalışmalarına devam ediyor.

Büyük Cami Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Özcan, sorun ve talepleri dinledi.

Projelerini anlatan Özcan, seçimler için vatandaşlardan destek istedi.