Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulundu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İba, sorun ve talepleri dinledi.
Projelerini anlatıp seçimler için destek isteyen İba, Edirnelilerin taleplerine göre 55 proje hazırladıklarını ve her kesime hitap edecek çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Özgür Çocuklar Parkı ve Barış Parkı'nda vatandaşlarla buluştuklarını aktaran İba, "Evlatlarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Güneşli, pırıl pırıl bir günde, güler yüzleri, güzel sohbetleri ile bizleri çok mutlu eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Edirne'mizde çok daha fazla park, çok daha güzel yeşil alanlar olacak." ifadelerini kullandı.
CHP Adayı Filiz Gencan Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, ziyaretlerini sürdürüyor.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarına devam eden Akın, Şükrüpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sorun ve taleplerini dinleyen Akın, projelerini anlattı.
Vatandaşlarla Edirne'yi konuştuklarını belirten Akın, "Biz, bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yolundan gittik, bundan sonra da bu yoldan gitmeye devam edeceğiz. Edirne bu yoldan asla dönmez. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için geliyoruz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Sedefçi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Edirne ve ilçelerinde vatandaşlarla buluşacağını söyledi.
Seçim çalışmalarının başarıyla ilerlediğini belirten Sedefçi, şunları kaydetti:
"CHP'de birkaç gün öncesinde anket yapıldı. Anket sonucu Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'da var. Kendisi anket sonucunu Edirne halkına açıklamadı. Çünkü CHP'nin oldukça geride olduğunu gösteriyor. CHP ve İYİ Parti arasında 10 puanlık bir fark olduğunu gösteren bir anket. Hala seçimi kazanacakmış gibi çalışmaya çalışıyorlar. Şu anda Edirne'de AK Parti'yle biz yarışıyoruz. Aramızda 2 puana yakın fark var, öndeyiz gibi görünüyor. "
Sedefçi, Cumhur İttifakı ve CHP'nin belediye başkan adaylarına açık oturuma katılma çağrısında da bulundu.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İl Başkanı Alpay Alpagut Engin de vatandaşları Akşener'in programına davet etti.
Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Karakütük, Edirne Mahalle ve Köy Muhtarları Federasyonunu ziyaret etti.
Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Karakütük, çalışmalarını anlattı.
Edirne'nin problemlerini iyi bildiklerini belirten Karakütük, "Bu şehir en iyi şekilde muhtarlarıyla istişare ederek yönetilir. İnsanımızın derdini, mahallenin sorunlarını en yakından takip eden kişiler o mahallenin muhtarlarıdır. Başkanlığımız döneminde kadrolarımızın tamamını muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalıştıracağız." ifadelerini kullandı.
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