Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Regaip Kandili\'nde vatandaşlara kandil simidi ikram etti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle muhtarlıkları, halk ekmek büfeleri ve camilerde 15 bin kandil simidi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da Saraçlar Caddesi'ndeki standa gelerek vatandaşların kandilini kutladı, simit ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, üç ayların başlangıcı Regaip Kandilinin Edirne başta olmak üzere Türk milleti ve İslam alemi için hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah bu yıl güzel dinimizdeki gibi barışın, huzurun, kardeşliğin, egemen olduğu bir yıl olur, bütün dünyada akan kan durur. Bu mübarek günde özellikle Gazze'deki kardeşlerimize buradan selam gönderiyorum. İnşallah orada da barış tesis edilir, katliam sona erer. Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.