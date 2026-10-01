Edirne Belediyesi zabıtası çarşı ve pazarda denetim yaptı, teraziler kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Belediyesi zabıtası çarşı ve pazarda denetim yaptı, teraziler kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi zabıtası çarşı ve pazarda denetim yaptı, teraziler kontrol edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti; MHP İl Başkanı Biçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'yi ziyaret etti. Edirne Belediyesi zabıtası çarşı ve pazarda denetim yaparak çöp kuralına uymayan esnafı uyardı, terazileri denetledi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, ziyarette kurum personeliyle bir araya geldi.

İlçede yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Alireisoğlu, personelle görüş alışverişinde bulundu.

Edirne'de zabıta ekipleri çarşı ve pazarda denetim yaptı

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve pazar alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarşı bölgesinde belirlenen saatlerden önce çöp çıkaran esnaf uyarıldı, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Yaya geçişini engelleyen ve kaldırımları işgal eden malzemelerin kaldırılması sağlanırken, pazar alanında da esnafın kullandığı teraziler kontrol edildi.

Ekipler, terazilerin doğruluk testlerini gerçekleştirerek ölçü ve tartı aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığını ve mevzuata uygunluğunu denetledi.

Açıklamada, kent düzeninin korunması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

MHP Edirne İl Başkanı Biçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne tarımı, tarımsal üretim ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, Biçer ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiEdirne BelediyesiEdirneEğitimGüncelZabıtaKeşanTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:32:12. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Belediyesi zabıtası çarşı ve pazarda denetim yaptı, teraziler kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei