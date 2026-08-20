Edirne Çömlekköy Barajı Sulama Projesi Başladı - Son Dakika
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Edirne Çömlekköy Barajı Sulama Projesi Başladı

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Bakan Yumaklı, 2.6 milyar lira maliyetli projeyle 56 bin 500 dekar alanın sulama ihtiyacını karşılayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 675 milyon 609 bin lira maliyetli Edirne Çömlekköy Barajı sulaması yapım işinin sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Projenin tamamlanmasıyla 8 köyümüzü kapsayan 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Bakanlığın yatırımlarla "Serhat Kent Edirne"nin verimli topraklarını suyla buluşturan, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin eden, derelerdeki taşkın riskini azaltan projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Edirne'de su yapıları yatırımlarını son dönemde büyük ölçüde artırdığına dikkati çeken Yumaklı, bu projelerin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

"56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak"

Yumaklı, önemli projelerden biri olan 2 milyar 675 milyon 609 bin lira maliyetli Edirne Çömlekköy Barajı Sulaması Yapım İşi'nin ihale sürecinin tamamlandığını ve bu konuda sözleşmenin imzalandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla 8 köyümüzü kapsayan 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. Projenin ana su kaynağını oluşturan ve temelden 57 metre yüksekliğe sahip Edirne Çömlekköy Barajı, 22,25 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Barajımızın inşa süreci devam ediyor. Baraj ve sulama işi inşaatlarının tamamlanmasıyla yatırımımız faydaya dönüştürülecek."

DSİ Genel Müdürlüğünün son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğunu belirten Yumaklı, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinin doğrudan ve dolaylı olarak artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan refahın yükseltilmesi amacına hizmet ederken diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çeken Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Edirneli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yatırımımız Serhat Şehrimiz Edirne'ye hayırlı olsun, bereketli topraklarına bereket katsın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Çömlekköy Barajı Sulama Projesi Başladı - Son Dakika

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