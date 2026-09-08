Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'ü ziyaret etti
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yücegök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Sarıca'ya teşekkür etti.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıca, Yücegök ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Yücegök, Başsavcı Sarıca'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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