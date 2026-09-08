Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök\'ü ziyaret etti

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıca, Yücegök ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yücegök, Başsavcı Sarıca'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.