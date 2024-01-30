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Edirne'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 65 çuval içinde kaçak midyeler bulundu. Midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de 1 Ton Kaçak Kum Midyesi Ele Geçirildi
30.01.2024 - 13:38,
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EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Aramada 65 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen kaçak 1 ton kum midyesi ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler Saros Körfezi'nde denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Yunanistan, Kaçakçılık, Dünya, Güncel, Son Dakika

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