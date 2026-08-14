Edirne'de 10 Köyü Bağlayan Yol Yenilendi - Son Dakika
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Edirne'de 10 Köyü Bağlayan Yol Yenilendi

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Edirne Valiliği, İpsala ve Keşan'ı bağlayan grup yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı.

EDİRNE Valiliği, 10 köyü İpsala ve Keşan ilçe merkezlerine bağlayan grup yolundaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Keşan ilçesine bağlı Türkmen ve Gündüzler köyleri arasında yer alan ve geçen yıl ilk adımları atılan proje kapsamında, 10 köyü hem İpsala hem de Keşan ilçe merkezlerine bağlayan grup yolu tamamen yenilendi. Süreç boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda, bölge halkının uzun süredir beklediği konforlu ulaşım ağı hizmete sunuldu. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yenilenen yolun bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliğe de büyük katkı sağlayacağı kaydedildi. Ulaşım yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtilen açıklamada, Keşan-Erikli hattını bir sonraki çalışma alanı olarak ilan edildi. Özellikle yaz aylarında yoğun turizm trafiğine sahne olan bölgede başlatılacak yeni projeyle, yol standartlarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Keşan ilçemize bağlı Türkmen ve Gündüzler köyleri arasındaki, 10 köyümüzü İpsala ve Keşan ilçelerimize bağlayan grup yolunda, geçen yıl başlattığımız çalışmaların devamı olan sıcak asfalt çalışmamız tamamlandı. Sıradaki durağımız: Keşan-Erikli. Yollarımızı daha güvenli, konforlu ve kaliteli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: DHA

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