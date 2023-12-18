Edirne\'de 1209 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de kasım ayında yapılan denetimlerde 1209 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Güvenlik güçleri, son bir ayda kent merkezi ve ilçelerde 1209 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 22'si ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.