Edirne'de 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de bir tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra durdurdu.
Yapılan aramada tırlardan birinin dorsesindeki yemek dolaplarında 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüleri H.Y. ve A.A.B. gözaltına alındı.
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