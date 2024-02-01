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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu olan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

01.02.2024 09:43
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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